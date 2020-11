Zarif condamne l’assassinat de Mohsen Fakhrizadeh, scientifique iranien de haut rang et accuse Israël d'avoir joué un rôle dans cet «acte terroriste»

Mohsen Fakhrizadeh Mahavadi a été visé vendredi dans une attaque à plusieurs volets impliquant au moins une explosion et un petit feu par un certain nombre d'assaillants dans la ville d'Absard du comté de Damavand, province de Téhéran.



Selon le Bureau des relations publiques du ministère de la Défense, l'éminent physicien, qui dirigeait son Organisation pour l'innovation défensive et la recherche (SPND), a été immédiatement envoyé à l'hôpital mais a été martyrisé en raison des blessures qu'il avait subies lors de l'attaque terroriste.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a condamné cet assassinat dénonçant un «acte terroriste» et évoquant des «indications sérieuses du rôle d'Israël». «Des terroristes ont assassiné aujourd'hui un éminent scientifique iranien. Cette lâcheté -- avec des indications sérieuses du rôle d'Israël - montre le bellicisme désespéré de ses auteurs», a-t-il tweeté.

Le chef de la diplomatie a également appelé la communauté internationale, surtout l’Union européenne, à «mettre un terme à ses honteuses positions ambivalentes et à condamner cet acte terroriste».

