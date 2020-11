Assassinat du savant atomiste Mohsen Fakhrizadeh: le leader appelle à punir «les auteurs et les commanditaires»

« Pour ses efforts scientifiques importants et durables, cet élément scientifique à part a fini par rendre son âme chère et précieuse pour la voie de Dieu. Certes le rang élevé du martyre est sa récompense divine », peut-on lire dans le message du Leader émis ce samedi 28 novembre à l’occasion de l’assassinat « lâche » visant l’éminent savant nucléaire iranien dans une attaque terroriste menée hier vendredi près de Téhéran.

« Deux questions importantes devraient être sérieusement à l'ordre du jour de toutes les autorités compétentes : Premièrement, la poursuite pénale de ce crime et le châtiment définitif de ses auteurs et commanditaires, et deuxièmement, la poursuite des efforts scientifiques et techniques du martyr et cela dans tous les secteurs où il était engagé », insiste le Leader.

A l’occasion de cette « immense perte » le Leader présente ses condoléances à l’adresse de l’honorable famille du défunt martyr Fakhrizadeh, de la communauté scientifique de l’Iran, et de ses collègues et étudiants dans divers domaines.

« Puisse Allah élever son grade à son plus haut niveau », a prié l’honorable Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

