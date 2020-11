Rohani: la terreur du martyr Fakhrizadeh rendra les scientifiques iraniens encore plus déterminés

Le président de la République islamique d'Iran déclare dans son message de condoléances: "Une fois de plus, les mains sales de l'arrogance mondiale ont été tachées du sang d'un brave fils de la patrie. La nation iranienne est en deuil et pleure la perte d'un scientifique déterminé."

"Sans aucun doute, cet attentat terroriste et lâche est dû à l'incapacité des ennemis jurés de la nation iranienne face à la croissance scientifique, les honneurs et les forces de la grande nation iranienne. Cet attentat terroriste est dû à leurs défaites successives dans la région et sur les scènes politiques dans le monde, et dévoile la profondeur de leur haine et de leur ressentiment contre le peuple iranien.", a souligné le Dr. Rohani.

Le président Rohani a rappelé: "Les ennemis de notre nation doivent savoir qu'avec le martyre des hommes comme le Dr. Mohsen Fakhrizadeh, la volonté de la jeunesse et des scientifiques de l'Iran islamique ne sera pas perturbée, mais au contraire leur détermination à poursuivre le chemin de ce précieux martyr sera encore plus renforcée. Nos scientifiques seront plus déterminés et le sang de nos martyrs restera motivant et inspirateur."

Le président de la République islamique d'Iran a précisé dans ce message: "Sans aucun doute, le Ministère iranien de la Défense comblera la place vide de ce chef scientifique grâce aux sacrifices et aux efforts croissants des collègues et des élèves de ce grand martyr."

"Je salue l'âme bénie de ce grand martyr et exprime ma sympathie à son honorable famille, j'offre mes condoléances à la communauté scientifique du pays et au peuple révolutionnaire d'Iran, et je prie Dieu Tout-Puissant d'accorder de la patience et de la récompense à la famille du martyr Fakhrizadeh.", a ajouté le Président Rohani.

Mohsen Fakhrizadeh, chef de l’Organisation de recherche et d’innovation du ministère de la Défense, a été assassiné ce vendredi lors d’une attaque terroriste près de Téhéran.



Pendant le conflit, l'équipe de sécurité protégeant les scientifiques iraniens a également été blessée et transférée à l'hôpital.



Le ministère iranien de la Défense, dans une déclaration, a exprimé ses condoléances au Guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, et à la nation iranienne, pour l'assassinat injuste d'un dirigeant engagé et d'un expert.

