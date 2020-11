La culture d'Aloe Vera au sud d'Iran

La superficie cultivée d'aloe vera dans la province de Buchehr est plus de 100 hectares, dont la plupart se trouvent dans les villes Buchehr, Dashtestan et Dayyer. Cette province, située au sud d'Iran et au bord du golfe Persique, produit 2 400 tonnes d'aloe vera par an.

La plante médicinale Aloe vera est très commercialisée à cause de ces pratiques dans les industries sanitaires et aliénataires, et dans le marché des produits cosmétiques.

Actuellement, une usine de gélification d'aloe vera est active dans la province de Buchehr, mais en raison de la grande potentialité de cette province dans la culture de cette plante médicinale, un plan de développement de l'infrastructure de transformation d'aloe vera est suivi par le gouvernement pour utiliser cette capacité agricole au sud d'Iran.