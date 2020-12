Marine iranienne : Tous les équipements se produisent dans le pays par des entreprises basées sur le savoir

L'exposition des capacités, des réalisations techniques et spécialisées de la marine stratégique de l'armée de la République islamique d'Iran a été inaugurée mardi.

La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du commandant de la marine de l'armée de la République islamique d'Iran, contre-amiral Hossein Khanzadi, vice-président pour la science et la technologie, Sorena Sattari, et chef du bureau du commandant en chef du brigadier général des forces armées Mohammad Shirazi et d’autres responsables.

En prononçant un discours lors de la cérémonie, Hossein Khanzadi a déclaré que la marine de l'armée iranienne s'est concentrée sur l'institutionnalisation des capacités, ce qui signifie qu'après la création d'un navire, nous avons également commencé à créer ses pièces de rechange.

Le commandant de la marine de la République islamique d'Iran a poursuivi en disant que le groupe spécialisé de la marine de l'armée avait commencé à produire des prototypes de pièces détachées pour répondre aux besoins internes, et les chercheurs ont avancé.

Comme les technologies en mer sont plus complexes, les conseils du chef et son soutien nous ont fait organiser des expositions et montrer les activités de la marine de l'armée, a ajouté Khanzadi.

Le haut responsable militaire a souligné que toutes les pièces de rechange sont produites dans le pays par des entreprises iraniennes basées sur le savoir et par des jeunes talentueux.

La marine de l'armée a lancé un mouvement pour fournir tous les moteurs et rendre le pays autosuffisant, a noté Khanzadi.

Khanzadi a souligné que l’exposition de cette année est une grande réalisation pour l’année prochaine, qui améliore la technologie et l’équipement de la marine.

Bien que les sanctions nous aient causé des problèmes au début, elles nous ont créé des opportunités et la marine de l'armée a pu soutenir son équipement en se concentrant sur les capacités locales, a conclu le commandant.

