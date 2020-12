Artisanat : l’Iran compte le plus de sites inscrits à l’UNESCO

Le Ministre adjoint du patrimoine culturel, du tourisme et de l'artisanat pour l'artisanat Pouya Mahmoudian a annoncé que onze villes et trois villages iraniens ont été inscrits sur la liste du Conseil mondial de l'artisanat (COE) organisation dépendant de l’UNESCO au cours des cinq dernières années.

Mahmoudian a déclaré aujourd'hui, samedi à l’IRNA, en 2015, Ispahan a été enregistrée en tant que ville mondiale de l'artisanat et Tabriz en tant que ville mondiale pour les tapis fabriqués à la main, et en 2016, la ville iranienne de Lalejin a été enregistrée comme une ville mondiale pour la céramique et Machhad comme une ville mondiale pour les pierres précieuses.

