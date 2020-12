L'Iran hôte du 9e Congrès international des neurosciences fondamentales et cliniques

« Ce congrès vise à fournir une occasion de reconnaître les progrès dans ce domaine de la médecine et d'essayer de rassembler tous les neuroscientifiques, scientifiques de base et cliniciens, doctorants et étudiants, manière de faciliter le partage de connaissances et d’expériences entre eux », a déclaré dimanche 6 décembre le Dr Mohammad Taqi Joghataï, président du neuvième Congrès international des neurosciences fondamentales et cliniques.

« La neuroscience fait partie des sciences stratégiques. On n’espère que les sciences du cerveau et cognitives, aux côtés d'autres nouveaux domaines de la technologie tels que la biotechnologie, apporteront de grands changements dans les domaines humain, social et médical au cours de la prochaine décennie », a souhaité M. Joghataï.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de ce congrès à www.bcnc.ir.

