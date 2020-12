Exportation de 185000 tonnes de détergents iraniens vers les pays de la région

«L'identification de nouvelles destinations pour l'exportation sur les marchés internationaux et les pays de la région des articles de santé est essentielle pour le développement des exportations lors de l'épidémie de coronavirus», a-t-elle ajouté.

Les exportations les plus importantes étaient destinées à l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, la Chine, l'Ouzbékistan, la Turquie, le Kazakhstan et l'Inde, qui représentaient ensemble près de 97% du total, a-t-elle déclaré.

«Considérant que la capacité de production de détergents et de désinfectants est supérieure aux besoins actuels du pays, l'exportation d'excédents de 80 000 tonnes de détergents et 65 000 tonnes de savons et liquides est attendue au dernier trimestre de cette année», a-t-elle conclu.

