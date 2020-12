Mon père a sauvé le monde de Daech (la fille du général Soleimani)

Quelques jours après le crime contre l'humanité de Trump, il a défié la réalité avec le grand mensonge suivant, en disant: «Soleimani planifiait activement de nouvelles attaques, et il regardait très sérieusement nos ambassades, et pas seulement l'ambassade de Bagdad (sic)», ajoutant: «Mais nous l'avons arrêté, nous l'avons rapidement arrêté et nous l'avons arrêté à froid.»

Par ailleurs, Trump a affirmé qu'il avait ordonné l'assassinat de Soleimani «parce qu'il cherchait à faire sauter notre ambassade (de Bagdad) (sic)».

Il n'a fourni aucune preuve d'une menace Soleimani. Aucun n'existait alors ni par quiconque en Iran ou ailleurs maintenant.

Toutes les menaces revendiquées par les États-Unis pour leur sécurité nationale sont inventées, pas réelles.

La fausse déclaration de Trump selon laquelle il a agi en légitime défense en raison d'une menace «imminente» n'a trompé personne.

Pompeo a répété son grand mensonge. Affirmer que le régime Trump a ciblé le général Soleimani pour élimination parce que lui et l'Iran ont menacé les intérêts régionaux des États-Unis ont renversé la vérité.

En janvier dernier, il était à Bagdad pour une mission diplomatique de paix.

Il était et reste largement respecté et vénéré en Iran, dans d'autres pays de la région et ailleurs.

Il était un combattant de la liberté réputé pour la paix et la stabilité régionales - sa mission à l'opposé des guerres d'agression américaines sans fin contre des États non menaçants.

Élevé au statut de martyr par le meurtre du régime Trump, il est plus grand que la vie dans la mort que de son vivant.

Mercredi, le Leader de la révolution islamique, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a promis de se venger davantage de l’assassinat de Soleimani au-delà de la frappe iranienne contre la base aérienne américaine d’Ain al-Assad en Irak cinq jours après son meurtre brutal. Cela «aura certainement lieu», a souligné le guide suprême iranien - d’une certaine manière, à un moment choisi par le pays.

Le commandant du CGRI, le général Hossein Salami, a déclaré que de nouvelles représailles étaient «graves». «Nous ne nous engageons pas dans une guerre des mots. Nous laisserons tout au champ d’action », a-t-il ajouté.

RT a interviewé la fille de Soleimani, Zeinab, ses propos ont été diffusés mercredi. Voici quelques-uns de ce qu'elle a dit:

«Il n'y a aucune différence entre Biden et Trump.»

«Ils sont le même gars. Ils suivent la même politique. Il n'y a aucune différence entre eux.»

«Trump a ordonné le meurtre de mon père, mais Biden a soutenu cela, donc il n'y a pas de différence.»

«Mon père» a perturbé l'agenda impérial de Washington, alors le régime Trump l'a «tué».

«(F) ou eux, mon père est un gros monstre, mais mon père est un sauveur.»

Trump «est le monstre, pas mon père. Mon père a si bien fait son travail et les a tellement mis en colère».

«Le problème que nous avons avec l'Amérique est leur politique. Cela ne changera pas »avec un nouveau régime.

«Ce sont les mêmes personnes, avec le même esprit, la même manière», les mêmes actions. «Et chacun est pire que l'autre.»

«Après avoir tué mon père, l'Amérique a pensé que tout serait arrêté parce qu'ils ont tué (lui), la puissance du Moyen-Orient» et partisan ou souveraineté régionale, libre de l'occupation étrangère.

Les responsables américains «ont tellement tort. Ils ont tellement tort de penser que ce sera la fin du général Soleimani. C'est le début.»

Ils ont également tué le scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh fin novembre et d’autres plus tôt, tout en menant une guerre de sanctions contre le peuple de la République islamique.

Les responsables ne sont «pas humains», a déclaré Zeinab.

«Ils ont tué (Fakhrizadeh) si facilement dans son propre pays devant… sa femme.»

«Comment osent-ils venir dans notre pays et tuer des gens si facilement dans la rue?»

Les États-Unis sont leur pire ennemi, une menace mondiale sans précédent.

Son programme hostile fait plus d'ennemis que d'amis.

Il fait la guerre à l’humanité chez lui et à l’étranger, exploitant la plupart des gens au profit de sa classe privilégiée.

Zeinab avait raison d'appeler Trump un monstre. C’est vrai pour la plupart des dirigeants américains et d’autres hauts fonctionnaires tout au long de l’histoire du pays.

C'est surtout vrai à propos de la rage américaine de contrôler la planète Terre, ses ressources et toutes ses formes de vie - par la force brute si d'autres tactiques échouent.

C’est en quoi consiste le fléau de l’impérialisme américain.

Ce qui ne peut pas durer éternellement, ne le sera pas. La poubelle de l’histoire attend son arrivée, le sort de tous les empires de l’histoire mondiale.

En ce jour glorieux, les gens du monde entier désireux de respirer librement expireront de soulagement pour la première fois depuis que les États-Unis impériaux sont apparus sur la scène mondiale.

