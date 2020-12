L’autobiographie du général Soleimani paraîtra en 7 langues

A la veille du premier anniversaire du martyre du lieutenant général Qasem Soleimani et du commandant irakien Abu Mahdi al-Muhandis, une conférence de presse a eu lieu dimanche sur les programmes consacrés à la commémoration de cet anniversaire du martyre aux niveaux national et international.

Déclarant que ces cérémonies se dérouleront pendant dix jours jusqu'au 16 janvier 2021, Amir-Abdollahian a déclaré que la diffusion de milliers de documentaires sur le thème de la vie de Martyr Soleimani, la publication de quelques livres comme l'autobiographie de Martyr Soleimani, la tenue de théâtres en ligne sur le thème of Résistance font partie de ces programmes.

Une conférence virtuelle devrait se tenir, tout en respectant les protocoles de santé, et le programme sera diffusé en direct, a-t-il déclaré et ajouté: «Au niveau international également, certains programmes auront lieu au Yémen, au Liban, en Palestine et en Irak. . »

Répondant à une question sur le rôle du général Soleimani dans le renforcement du Front de résistance, Amir-Abdollahian a déclaré: «Le général Soleimani a pris plusieurs mesures importantes au cours de sa vie».

Saluant le rôle du général Soleimani dans la guerre imposée, assurant la sécurité aux frontières orientales du pays et condamnant le régime sioniste, il a déclaré: «Malgré le soutien de plus de 80 pays, le général Soleimani n'a pas permis à la Syrie de devenir une nouvelle Libye et a empêché la séparation de l'Irak et de la Syrie.

Ailleurs dans ses remarques, il a déclaré que les principaux auteurs de l'assassinat du général Soleimani étaient passés à 48, soulignant qu'une vengeance dure en temps voulu et de la manière appropriée attend les criminels et que l'Iran poursuit l'affaire sérieusement.

Non seulement les ennemis n'ont pas atteint leurs objectifs, mais l'hégémonie creuse de la Maison Blanche et le régime sioniste se sont également effondrés, a-t-il également affirmé.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**