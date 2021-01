La région ne connaîtra pas le calme tant que les Américains seront présents dans la région (Rouhani)

Les États-Unis ont subi de lourdes pertes après l’assassinat brutal du commandant iranien, le lieutenant général Qassem Soleimani, a déclaré le président iranien, soulignant que les nations de la région chasseraient les forces américaines de la région pour assurer le calme.

Dans des commentaires après avoir inauguré jeudi un certain nombre de projets menés par le ministère iranien de l'Énergie, le président Hassan Rouhani a déclaré que l'ennemi avait commis une erreur en assassinant le général Soleimani et avait subi une perte après l'attaque brutale de l'assassinat.

Il a déclaré que le meurtre du haut commandant iranien avait renforcé la résistance manifestée par le peuple et la jeunesse en Iran et dans la région, et qu'ils garantiraient désormais la résistance et l'indépendance régionales avec plus d'espoir.

Tout le monde s'est rendu compte que la région ne connaîtra pas le calme tant que les Américains seront présents dans la région, a ajouté Rouhani.

«Les nations régionales couperont un jour les pieds de ces criminels et agresseurs (américains)», a ajouté le président, utilisant une expression persane pour expulser l'ennemi de la région.

Le 3 janvier, une frappe de drone américain près de l’aéroport international de Bagdad a assassiné le général Soleimani, ancien commandant de la Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran.

L’attaque - qui a également tué Abu Mahdi al-Muhandis, le commandant en second du groupe antiterroriste des Unités de mobilisation populaire (UMP) irakiennes, ainsi que plusieurs autres - est intervenue alors que le général Soleimani était en visite officielle dans la capitale irakienne.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**