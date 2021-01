Coronavirus: l'Organisation mondiale de la santé salue la production du vaccin iranien

Le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, Tarik Jašarević , a déclaré dans une interview avec le correspondant de l'IRNA à Londres aujourd'hui, jeudi, que le succès des scientifiques iraniens est une indication du fait qu'il est possible de produire et de développer un vaccin et des outils pour lutter contre l'épidémie du coronavirus pour l'éliminer.

Des scientifiques iraniens ont révélé le nouveau vaccin contre le coronavirus, qui a maintenant atteint le stade des essais cliniques, malgré les sanctions injustes imposées par Washington à l'Iran.

