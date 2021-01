L'Iran est l'un des 10 premiers pays du monde pour la qualité des articles d'ingénierie

Gholamhossein Rahimi dans une interview avec l'IRNA a précisé: "En ce qui concerne la qualité des articles scientifiques, l'Iran a atteint la 14e place dans le classement mondial en 2020, mais dans le domaine de l'ingénierie, l'Iran est parmi les 10 premiers pays du monde."

"Dans certains domaines scientifiques, nous sommes dans une position très élevée. Par exemple, l'Iran est à la 4e place parmi les pays du monde dans la nanotechnologie. Tous les secteurs scientifiques doivent participer à des recherches dont les résultats sont présentés dans les bases internationales.", a ajouté ce responsable iranien.

Le vice-ministre des Sciences, des Recherches et de la Technologie a mis en relief l'amélioration du niveau scientifique de l'Iran sur la scène internationale en déclarant: "Au cours des 10 dernières années, nous avons montré que l'Iran a une position indéniable dans la Science au niveau international. Aujourd'hui, plus de 2% des documents scientifiques mondiaux sont indexés en Iran. Le système scientifique de la République islamique d'Iran a montré un grand intérêt pour la recherche. Avant la Révolution islamique, le nombre d'articles internationaux en Iran était inférieur à 500, et en moins de 2 décennies, la production d'articles scientifiques iraniens à ce jour représente 2% des articles mondiaux."

