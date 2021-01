L'Iran a exporté 58 millions de tonnes de marchandises vers le monde au cours des neuf derniers mois

Selon le rapport du lundi 11 janvier de l’IRNA, Intervenant lors de la 24e cérémonie d’Hommage aux Exportateurs, Eshaq Jahanguiri a déclaré : « 110 millions de tonnes de marchandises ont été échangées entre l’Iran et différentes parties du monde au cours des 9 premiers mois de cette année (l’année civile iranienne qui commence ver la fin mars).

Rappelant que les sanctions américaines visent également les ports, la construction navale et l'amarrage des navires d’Iran, le premier vice-président iranien a déclaré : « Au cours des 9 derniers mois, 58 millions de tonnes de marchandises ont été exportées depuis l’Iran, ce qui montre que les exportateurs ont géré l'économie du pays pendant cette période en assurant les entrées de devises étrangères résultant des exportations.

Déclarant que les pays voisins sont la destination la plus importante et les plus grands atouts d'exportation de l'Iran, il a déclaré: « Nous devrions nous concentrer sur les exportations issues des entreprises fondées sur le savoir, car 25 milliards de dollars d’exportations réalisées en 9 mois sont inférieures à la capacité actuelle du pays.

M.Jahanguiri a appelé à cette occasion les acteurs économiques à proposer des initiatives appropriées pour surmonter les problèmes commerciaux avant de souligner que le gouvernement ne lésinera sur rien pour soutenir et améliorer les conditions commerciales, en particulier les exportations.

