Vers le renforcement de la coopération muséale Iran-France

Au Musée national d'Iran, Philippe Thiebaud, accompagné par Myriam Pavageau, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle s’est entretenu mardi 12 janvier 2021 avec Gabriel Nokandeh, directeur du Musée national d'Iran sur les possibilités d’asseoir davantage un partenariat mutuellement bénéfique et d’organiser des expositions virtuelles entre le Musée du Louvre et le Musée national d'Iran.

