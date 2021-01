Le vol de deux B-52 américains vers la région n’a «aucune valeur opérationnelle»

S'exprimant en marge d'une cérémonie lundi, le général de division Mohammad Bagheri a réagi aux récentes initiatives américaines dans la région.

Le vol de deux B-52 américains vers la région et leur retour sont de peu de valeur opérationnelle, a-t-il déclaré, ajoutant qu'au cours du mois dernier, les porte-avions et porte-hélicoptères américains, ainsi que leur sous-marin, ont quitté la région du golfe Persique; de tels mouvements que l'ennemi a appelé la démonstration de puissance, montrent qu'ils ont peur de la puissance de défense de la République islamique d'Iran.

Déclarant qu'au cours des 20 derniers jours, l'Iran a effectué plus de 10 exercices militaires sur terre à l'aide de drones et de missiles, le général de division a déclaré que les forces armées iraniennes sont au plus haut niveau de préparation et pleinement préparées à répondre à toutes les menaces et pour défendre la sécurité et les intérêts nationaux de la nation iranienne.

Ailleurs dans ses remarques, Bagheri a évoqué les directives de Leader sur la lutte contre les sanctions, soulignant que les ennemis de l’Iran ne changeront jamais leurs hostilités. Par conséquent, le seul moyen d’annuler les sanctions est d’améliorer le pays dans tous les domaines.

Il a poursuivi en disant: «Au cours des deux dernières années, les États-Unis ont commis le crime de pression maximale, et la nation iranienne, en retour, a adopté la résistance maximale.

Les ennemis qui ne tolèrent pas l'unité des Iraniens lors d'occasions nationales voient que leur propre pays est aujourd'hui devenu une caserne, leur congrès a été attaqué par des manifestants et la moitié du peuple américain estime que le résultat de l'élection présidentielle américaine a été un fraude, a-t-il ajouté.

La provocation des B-52 par les États-Unis a également suscité la réaction du ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif.

Il a mis en garde Donald Trump sur les récentes mesures d'escalade des forces terroristes américaines, et a déclaré: «Si vos patrouilles de présence »B-52H sont destinées à intimider ou avertir l'Iran, vous auriez dû dépenser ces milliards de dollars pour la santé de vos contribuables.

Bien que nous n’ayons pas déclenché de guerre depuis plus de 200 ans, nous n’hésitons pas à écraser les agresseurs. Demandez simplement à vos meilleures amies qui ont soutenu Saddam.

Ces remarques faisaient suite à un tweet des terroristes du Commandement central américain (CENTCOM) qui disait: «Les équipages du B-52H effectuent une deuxième patrouille de présence au Moyen-Orient en 2021, élément clé de la posture défensive du CENTCOM.»

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**