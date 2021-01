Production de voitures et d'avions : l'Iran et la Russie réaffirme leur coopération bilatérale

Selon l'IRNA, la conférence industrielle et commerciale Iran-Russie s'est tenue en ligne (visioconférence) le mardi 19 janvier en présence des vice-ministres de l'industrie et du commerce de l'Iran et de la Russie.

Le rendez-vous était axé sur l’extension de la coopération bilatérale pour la production de voitures, d'avions, d'hélicoptères et de pièces et pour la construction navale.

Etaient présents au rendez-vous Hamid Zadboum, Vice-Ministre iranien de l’Industrie, des Mines et du Commerce et son homologue russe Oleg Ryazantsev, ainsi que Kazem Jalali, ambassadeur d'Iran en Russie et un groupe de fonctionnaires et d'acteurs industriels et commerciaux.

Les deux parties ont mis l’accent à cette occasion sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale.

« Nous sommes satisfaits de l'extension du commerce irano-russe l'année dernière, et nous espérons que le commerce bilatéral augmentera encore vu les grands potentiels des deux pays », a déclaré le vice-ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**