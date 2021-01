Coronavirus: le vaccin irano-cubain en phase 3 de l'essai clinique en mars 2021

Farid Nadjafi a déclaré samedi dans une interview accordée à l'IRNA: "Ce vaccin irano-cubain comporte trois phases d'essai clinique. Les phases 1 et 2 de l'essai clinique de ce vaccin ont été réalisées à Cuba et la phase 3 doit être réalisée conjointement en Iran et à Cuba. Le vaccin Covid-19 est un nouveau vaccin dans le monde, et comme vous pouvez le voir, les effets secondaires même du vaccin Pfizer ont été graves dans certains pays. C'est parce que toutes ses licences sont délivrées en urgence, et si nous constatons des effets secondaires, ils sont tout à fait normaux."

"Dans le cas du vaccin iranien, en particulier le premier vaccin entré en phase clinique est un virus tué, ce qui n'est pas très dangereux et est l'un des vaccins totalement sûrs.", a précisé ce responsable iranien.

Concernant les types de vaccins qui sont produits dans le département de recherche universitaire du ministère iranien de la Santé, le Dr. Nadjafi a déclaré: "Jusqu'à présent, deux vaccins iraniens sont entrés dans la phase d'essai clinique et un autre vaccin est en cours d'obtenir de l'approbation pour entrer dans cette phase de l'essai sur l'homme."

L'Iran a une histoire de 100 ans de production de vaccins dans le monde

Le Vice-Ministre iranien de la Santé a déclaré: "Notre pays produit des vaccins dans le monde depuis environ 100 ans et nous sommes l'un des plus pays qui ont de longue histoire dans la production des vaccins. L'Iran a une histoire très brillante dans la production de vaccins. Seuls deux pays musulmans dans le monde produisent le vaccin, l'Iran et l'Indonésie, et aucun autre pays musulman ne produit le vaccin. Certains vaccins iraniens sont même exportés vers les pays de la région."

