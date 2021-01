UNESCO : deux dossiers de proposition d'inscription envoyés par l’Iran

Selon l'IRNA, Farhad Azizi Rour s’exprimant à l’occasion d’une visite le lundi 25 janvier sur les sites historiques d'Ardestan a ajouté : « La région d'Uraman, avec une superficie de 106 mille hectares, 303 mille hectares de frontières et 700 villages, est située entre les provinces Kurdistan et Kermanshah (au nord-ouest de l’Iran). Cette zone est considéré comme l’un des sites naturels et touristiques les plus importants de l’Iran dont le dossier de la candidature a été complété et envoyé à l'UNESCO pour l’inscription sur la liste du patrimoine mondial. »

Selon cette autorité, le chemin de fer nord-sud de 1400 kilomètres, considéré comme le plus grand dossier jamais proposé à l’UNESCO, a été envoyé à l’agence onusienne pour enregistrement mondial.

