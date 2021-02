50 athlètes iraniens participeront aux jeux paralympiques de Tokyo

"Toutes les disciplines dont l'athlète doit être envoyé à Tokyo ont été identifiées. Nos athlètes sont également connus. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour envoyer 50 athlètes à Tokyo.", a déclaré hadi Rezaei.

"À ce jour, il n'y a aucun signe de l'annulation des Jeux paralympiques de Tokyo, et toutes les décisions pour les Jeux olympiques concernant les Jeux paralympiques seront mises en œuvre. Cette année, les Jeux Olympiques et Paralympiques se tiendront sous les auspices d'une seule institution, et toutes ses décisions et instructions sont communes. Cela nous a facilité la tâche, car les Jeux olympiques auront lieu un mois avant les Jeux paralympiques.", a ajouté le chef du convoi iranien pour les Jeux paralympiques de Tokyo.

"Nous devons choisir deux porte-drapeaux pour la délégation iranienne lors des cérémonies d'ouverture et de clôture. Un homme et une femme seront sélectionnés pour porter le drapeau iranien. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 24 août 2021 et la cérémonie de clôture se déroulera le 5 septembre 2021.", a souligné ce responsable iranien.

Les athlètes iraniens participeront aux jeux paralympiques dans les disciplines de taekwondo, judo, volleyball assis, haltérophilie, athlétisme, le tir sportif et le tir à l'arc.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench