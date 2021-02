Qalibaf arrive à Moscou avec un «message important»

S'adressant aux journalistes avant de quitter Téhéran dimanche, Qalibaf a déclaré qu'il transmettait un message important dans le cadre de l'accent que le Leader de la révolution islamique, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, a toujours mis sur les relations stratégiques et la coopération mutuelle avec la Russie.

Saluant la coopération économique, parlementaire, de défense, de sécurité, industrielle, technologique, scientifique et universitaire croissante entre l'Iran et la Russie, le premier député a déclaré que les deux pays avaient beaucoup en commun.

«Ces nombreux points communs nous poussent à saisir des opportunités régionales et internationales communes pour servir les intérêts des peuples des deux pays et de la région avec des arrangements plus appropriés», a-t-il ajouté.

Le haut législateur iranien va s'entretenir avec le président de la Douma d'État russe Viatcheslav Viktorovitch Volodine et des responsables du Conseil de sécurité de la Russie au cours de la visite de trois jours.

