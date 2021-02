Pour Zarif le gouvernement Biden n'est pas encore parvenu à une conclusion sur sa politique‌ iranienne

Téhéran(IRNA) – « Le gouvernement de M. Biden n'est pas encore parvenu à une conclusion sur sa politique, mais les politiques de l'Iran sont totalement transparentes et décisives », a souligné jeudi le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Mohammad Javad Zarif. « Sur cette base l'Iran ne respectera ses engagements que si et seulement si les États-Unis prennent des mesures concrètes et que les sanctions sont levées », a insisté le très haut diplomate.

Mohammad Javad Zarif a tenu ces déclarations à l'occasion d'une interview exclusive accordée à la première chaine de télévision commerciale chinoise, Phoenix TV. « Concernant les récents développements liés au Plan global d'action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC, JCPOA selon son acronyme anglais) avec la nouvelle administration américaine, ce n'est pas l'Iran qui devrait faire le premier pas, ce sont les États-Unis qui devraient d'abord adhérer au Pacte (dont ils se sont retriés unilatéralement) », a réitéré M.Zarif. Le Chef de la diplomatie iranienne a invité à cette occasion les Etats-Unis à faire preuve de la vigilance quant aux réactions de l'Iran face à leurs mesures. Interrogé sur la position de l'Iran en réponse aux déclarations tenues récemment depuis Washington selon lesquelles les Etats-Unis ne feront pas le premier pour honorer le PGAC, J.Zarif a déclaré : Je crois toujours que les Américains n'ont pas encore finalisé leur politique, et c'est pourquoi la Maison Blanche n'aura d'autre choix que de rectifier et de réviser les positions de Biden. »