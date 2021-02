9 médailles pour les paraolympiens iraniens au championnat du monde de para-athlétisme

Le Grand Prix mondial de para-athlétisme 2021 a commencé le 11 février à Dubaï. Lors de la dernière journée de la compétition, l'Iranienne Hadjar Safarzadeh a remporté l'argent au 400 m féminin. Safarzadeh, qui était la seule athlète féminine iranienne dans la catégorie des déficients visuels, a remporté une médaille d'argent avec un record de 60:00:34. Dans cette épreuve, les athlètes de Turquie et du Kenya ont remporté des médailles d'or et de bronze avec des records de 59:14 et 60:08:41, respectivement.

Après la médaille de Safarzadeh, le nombre de médailles remportées par les athlètes déficients visuels d'Iran dans ces compétitions internationales aux Émirats arabes unis a atteint neuf. Dans ces compétitions, Mahdi Olad a remporté 2 médailles d'or, Mahdi Moradi et Behzad Azizi ont remporté des médailles d'or, Saman Pakbaz, Hadjar Safarzadeh ont remporté la médaille d'argent, Vahid Ali Nadjimi a remporté 2 médailles de bronze et Massoud Heidari a remporté la médaille de bronze.

De plus, dans la section sportive des handicapés, les paralympiens iraniens ont remporté 6 médailles colorées. Dans cette section, Hamed Amiri a remporté 2 médailles d'or. Saeid Afrouz, Ali Asghar Javanmardi, Alireza Sadeghian et Hamed Amiri ont remporté des médailles d'argent.

Le Championnat du monde de para-athlétisme des EAU a été l'une des compétitions les plus importantes pour les athlètes paralympiques. Les athlètes ont été classés dans cette compétition afin de se qualifier pour participer aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench