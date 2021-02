Le 9e Congrès international iranien de biologie s'ouvre à Semnan

Selon l'IRNA, la cérémonie d'ouverture du 21e Congrès national et du 9e Congrès international de biologie de l'Iran a été suivie en vidéoconférence par le vice-ministre iranien de la Science, de la Recherche et de la Technologie et le président de la Commission de l'éducation, de la recherche et de la technologie du Parlement iranien. Sur place étaient présents le directeur général de la planification et de l'orientation pour la Recherche du ministère, également le président de l'Association nationale de Biologie.

Selon le secrétaire exécutif du 21e Congrès national et du 9e Congrès international de biologie d'Iran, Chams al-Zoha Abu al-Ma'ali 800 articles ont été envoyés à ce congrès en provenance d'Iran et de pays étrangers, dont 700 ont été admis.

Selon cette autorité, sur 700 articles admis, environ 200 articles seront présentés sous forme de conférences et près de 500 autres seront présentés sous forme d'affiches lors du congrès international.

Le congrès sera axé sur les biologies végétale, animale, cellulaire, moléculaire, ainsi que sur la protection d’environnement, toujours selon le secrétaire exécutif du 21e Congrès national et du 9e Congrès international de biologie d'Iran.

