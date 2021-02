Le 36e Festival de Musique Fadjr inauguré par les performances des musiciens iraniens et autrichiens

Quatre groupes iraniens et un groupe autrichien se sont produits le premier soir du 36e Festival international de Musique Fadjr.

Le secrétariat du 36e Festival de Musique Fadjr a reçu la requête de participation dans la section non compétitive de la part de plus de 100 groupes internationaux de musique dans le domaine de la musique instrumentale, régionale, classique et fusion. Dans la première étape 61 groupes ont été sélectionnés et enfin 10 groupes sont élus pour présenter leurs performances dans ce festival international qui se poursuivra jusqu'au 22 février.

