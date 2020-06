Musique : la Fondation Roudaki et l'Opéra de Vienne passent en revue leur coopération

Alexander Riger, ambassadeur adjoint et président de l'Association culturelle autrichienne en Iran, a rencontré Mehdi Afzali, PDG de la Fondation Roudaki, à Téhéran et en ligne Christopher Widauer, directeur technique adjoint de l'Opéra d'État de Vienne, pour discuter du développement des collaborations artistiques.

En raison des caractéristiques communes de la salle Vahdat et de l'opéra de Vienne, les deux parties se sont penchés sur l'équipement, la rénovation dont notamment sur plan de la machinerie et technique du Vahdat Hall, ainsi que sur la fourniture de conseils sur la normalisation des équipements de stockage des instruments et des notes toujours lors de cette visioconférence.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des nouvelles façons d'augmenter les interactions artistiques entre les deux pays, se référant aux circonstances particulières causées par l'éclatement de la pandémie du nouveau coronavirus dans le monde et aux restrictions imposées par la maladie mortelle à la tenue de programmes artistiques avec la participation d'artistes et du public…

