Webinaire du Centre franco-iranien : La Société iranienne d'aujourd'hui, la Culture, partie intégrante de la société

Cet événement culturel aura lieu en direct jeudi 11 mars 2021 soit le 21 Esfand 1399 du calendrier iranien à 18h00 heure de Paris. Le thème principal de cet événement sera « La Société iranienne d'aujourd'hui, la Culture, partie intégrante de la société ». Plusieurs intervenants s’exprimeront sur le sujet et seront invités à débattre.

. Il s’agit de 4 intervenants : Anahita Ghabaian, titulaire d’un doctorat en histoire et d’un DESS et application informatique à la gestion économique et sociale (Université Paris Diderot). Elle crée en 2001, à Téhéran, le Silk Road Gallery, première galerie spécialisée en photographie en Iran. En 2009, directrice artistique de Photo quai au musée du quai Branly, elle supervise plusieurs expositions de référence sur le monde de la photo dans le Monde et en Iran.

Christophe Rezai, né en France en 1966 de père iranien et de mère française, il vit depuis 1994 à Téhéran. En parallèle à des études de marketing et d’ingénierie il a étudié le piano dans la classe de Simone Perrier, le chant avec Jasmin Martorell et enfin la composition à Toulouse et à Paris.

Ghotbeddin Sadeghi, d’origine kurde. Il s’inscrit premier de sa classe de licence à la Faculté des Beaux Arts de Téhéran : ce qui lui vaut l’obtention d’une bourse pour des études à l’étranger. Malgré son anglais impeccable et des encouragements pour aller vers les USA ou la Grande-Bretagne, il choisit délibérément la France.

Sara Saidi-Broujeni, Docteur en Langue et Littérature françaises , Sara Saidi a enseigné à l’institut Français de Téhéran. Ancienne universitaire elle a rédigé de nombreux articles dans des revues spécialisées.

Modérateur : Jean-Claude Voisin, docteur en Histoire et Archéologie. Ancien directeur de l’Institut Français de Téhéran. Co-fondateur du magazine Paris-Téhéran, animateur du cycle « Comprendre l’Iran » au sein de l’Université Ouverte de Franche-Comté, spécialiste des questions de Civilisation iranienne au sein du Centre franco-iranien.

Pour s'inscrire : contact@france-iran.org

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**