Les lutteurs iraniens brillent au tournoi mondial de Kiev

Dans ces compétitions internationales, Mohammad Sadegh FirouzPour, lutteur iranien de 74 kg de style libre, a remporté la médaille d'or au tournoi mondial d'Ukraine. Sajjad AbbasPour a remporté une médaille d'argent dans le poids de 55 kg et Mohammad Mokhtari et Mehdi Bali ont remporté des médailles de bronze dans le poids de 72 et 97 kg.

Selon l'IRNA, le tournoi international de lutte libre et gréco-romaine d'Ukraine a commencé le 26 février 2021 à Kiev et se termine aujourd'hui le 28 février 2021.

