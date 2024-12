Les ministres iranien et chinois des Affaires étrangères conviennent que l'Asie de l'Ouest « n'est pas un champ de bataille pour les grandes puissances »

Lors d'une entrevue samedi à Pékin, les ministres iranien et chinois des Affaires étrangère, respectivement Abbas Araghchi et Wang Yi ont souligné que l’Asie de l'Ouest ne devrait pas être le théâtre d’une ingérence « destructrice » de puissances extérieures pour promouvoir leurs objectifs géopolitiques.

Ils ont discuté des derniers développements sécuritaires et politiques qui prévalent en Asie de l'Ouest , soulignant que la région appartient à ses nations.

Les ministres des Affaires étrangères iranien et chinois ont également appelé à améliorer la coopération bilatérale pour lutter contre le terrorisme

Araghchi et Wang ont salué les progrès positifs réalisés par Téhéran et Pékin dans la mise en œuvre de l'accord stratégique au cours des dernières années et ont déclaré qu'ils s'efforceraient de mettre en œuvre un plan de coopération bilatérale globale dans divers domaines.

Les deux parties ont convenu que l’Asie de l'Ouest n’est pas un champ de bataille pour les grandes puissances et ne devrait pas être victime de la concurrence géopolitique et des conflits entre pays extérieurs à la région.

Ils ont réitéré que seuls les peuples d’Asie de l'Ouest devraient déterminer l’avenir et le destin des pays de la région.

Les ministres iranien et chinois des Affaires étrangères ont indiqué que la communauté internationale devrait sérieusement respecter la souveraineté, la sécurité, la stabilité, l’unité et l’intégrité territoriale des pays d’Asie de l'Ouest.

Ils ont également déclaré que la communauté internationale devait tenir compte des revendications logiques des pays d’Asie de l'Ouest, respecter les décisions indépendantes des nations de la région et jouer un rôle constructif dans la promotion de la paix et de la stabilité.

Les deux ministres ont ajouté que la stabilité et la paix ne pourront être établies dans la région que par l'adhésion à un principe politique basé sur le droit international sans aucune ingérence étrangère.

Ils ont apporté leur soutien de leur pays à l'élargissement des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite et à la poursuite des consultations entre les pays de la région.

Araghchi et Wang ont convenu que le règlement de la question palestinienne nécessite le respect des droits légaux du peuple palestinien et la cessation de l’occupation.

Ils ont souligné l'impératif d’établir un cessez-le-feu immédiat, d’évacuer complètement les forces armées de Gaza et d’acheminer de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Les deux ministres ont réitéré leurs appels à la mise en œuvre effective du cessez-le-feu au Liban et à la promotion intégrée de la lutte contre le terrorisme, de la réconciliation et des processus humanitaires en Syrie.