L'Iran, l'une des plus grandes économies du monde

Pamela Rosemarie Coke-Hamilton a fait ces déclarations lors de la première journée du Forum économique Iran-Europe, soulignant que de l'invention du moulin à vent à la culture des épinards, l'Iran est connu dans le monde entier pour ses initiatives et ses expériences commerciales.

L'Iran a les bases appropriées dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et des services, ainsi qu'une population alphabétisée, qualifiée et très jeune, et une économie droite, a souligné la responsable insistant sur la nécessité pour le pays persan d'identifier de nouveaux potentiels commerciaux pour renforcer son économie.

Hamilton a décrit le Forum économique Iran-Europe comme un tournant sur la voie du développement des relations économiques et commerciales.

Dans le but de créer un environnement approprié pour la coopération commerciale, scientifique et technologique et d'augmenter les exportations iraniennes non pétrolières, le Forum économique a été lancé lundi matin avec la participation de nombreuses parties prenantes.

