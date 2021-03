La République islamique d'Iran déterminée à promouvoir les droits de l'homme

Londres (IRNA) - L'ambassadeur et représentant permanent d'Iran à Genève a critiqué la déclaration injuste et déformée du rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Iran, affirmant que les documents des réformes judiciaires adoptés en Iran sont un signe de la détermination de la République islamique à promouvoir et protéger les droits de l'homme.

Esmaeil Baghaei Hamaneh, ambassadeur et représentant permanent d'Iran à Genève, s'est adressé mardi à la 46e session du Conseil des droits de l'homme, affirmant que la déclaration du Rapporteur spécial de l'ONU sur l'Iran, Javid Rahman, était marquée par les motivations politiques des parties occidentales.