La nation iranienne victorieuse d'un conflit de volontés avec les États-Unis (Rouhani)

«Les Américains ont cherché à faire quelque chose pour provoquer l'effondrement de l'establishment [islamique], mais notre peuple a enduré les souffrances au cours des trois dernières années, et l'establishment est devenu plus puissant aujourd'hui qu'il y a trois ans à la lumière des sacrifices de ce grand et nation résiliente», a déclaré Rouhani jeudi dans une allocution à la cérémonie d'inauguration d'un certain nombre de projets nationaux.

Il faisait référence au mandat de l’ancien président américain Donald Trump, qui a lancé la campagne de «pression maximale» contre l’Iran en imposant les sanctions les plus «dures» visant à paralyser l’économie du pays.

«Les nouveaux dirigeants de la Maison Blanche annoncent à plusieurs reprises que la politique de guerre [économique] et de pression maximale menée par l'ancienne administration américaine n'a conduit qu'à la défaite. En d’autres termes, notre nation a remporté une grande victoire. », a-t-il ajouté.

Le président a déclaré que cette «grande épopée» créée par la nation iranienne, encourage tous les chercheurs de liberté à travers le monde à résister à l'oppression et à l'agression.

Faisant référence aux sanctions unilatérales des États-Unis contre l’Iran au cours des trois dernières années, Rouhani a déclaré que bien que le peuple iranien ait traversé une période très difficile, en particulier sur le plan économique, il avait remporté de brillantes victoires dans les arènes morales, politiques et juridiques.

Ailleurs dans ses remarques, Rouhani a déclaré que la nation iranienne avait réussi à réaliser une autre épopée «honorable» grâce à sa résistance face à la guerre économique de l'ennemi après le déclenchement de la pandémie mortelle de coronavirus.

Il a noté que l'Iran avait réussi à adopter des mesures positives pour produire des vaccins contre le COVID-19 chez lui.