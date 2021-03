L'Iran et la Chine signent un plan stratégique de coopération de 25 ans

Saeid Khatibzadeh a déclaré vendredi soir dans une interview accordée à la Chaîne 1 de la Télévision iranienne: "Demain (samedi), le plan stratégique de coopération de 25 ans sera signé entre l'Iran et la Chine."

Concernant la visite du ministre chinois des Affaires étrangères à Téhéran, le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré: "Cette visite aura lieu à la veille du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, et au cours de ce déplacement, le plan stratégique de coopération de 25 ans entre L'Iran et la Chine sera signé. "

"Au cours de cette visite, le ministre chinois des Affaires étrangères aura également des réunions avec des hauts responsables iraniens, mais la partie la plus importante de ce déplacement est la signature d'un Plan exhaustif de coopération entre les deux pays, qui améliorera le partenariat stratégique entre l'Iran et la Chine.", a ajouté Saeid KhatibZadeh.

"En 2016, lors de la visite du président de la République populaire de Chine à Téhéran, la question de ce plan de coopération a été abordée afin de conduire les relations entre les deux pays à un niveau stratégique et exhaustif. Les relations Iran-Chine sont profondes et multidimensionnelles, et ces relations doivent être réglementées sous la forme d'un document de base. Dans le même contexte, le texte de ce plan a été échangé à plusieurs reprises entre les deux parties pour être examiné et modifié, et enfin samedi le 27 mars, il sera signé entre les ministres iranien et chinois des Affaires étrangères.", a précisé le porte-parole de la diplomatie iranienne.

"Ce plan de coopération comprend une feuille de route complète et concerne les domaines économiques, politiques et culturels. Dans ce document, un accent particulier est mis sur le rôle du secteur privé dans les relations économiques et commerciales irano-chinoises.", a souligné KhatibZadeh.

"Bien entendu, aucun partenariat stratégique ne sera formé à moins que le contexte culturel, populaire et médiatique ne soit établi, ce qui a été considéré dans la partie culturelle du document. Nous espérons que ce plan sera un document de base en tant que feuille de route pour les 25 prochaines années des relations Iran-Chine.", a conclu le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

