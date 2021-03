Le Programme de coopérations globales irano-chinoises «finalisé»

En visite à Téhéran, Wang Yi, le Conseiller d’Etat et Ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, s'est entretenu aujourd'hui, samedi 27 avril, avec Ali Larijani, Conseiller du guide suprême de la RII, l’honorable Ayatollah Seyyed Ali Khamenei et Représentant spécial de l’Iran pour les relations stratégiques Téhéran-Pékin.

Lors de la rencontre, les deux parties ont commémoré le 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques sino-iraniennes et ont souligné la nécessité d'un élargissement global des relations bilatérales basé sur un partenariat stratégique global.

Messieurs Wang Yi et Larijani se sont également dits satisfaits de la finalisation du « Programme global de Coopération » entre la République islamique d'Iran et la République populaire de Chine et ont examiné à cette occasion les moyens de faire progresser les relations bilatérales à long terme sur plans politique, économique et stratégique.

Faisant référence au caractère stable de l’approche iranienne en matière de la politique étrangère, M.Larijani a indiqué : « La République islamique d'Iran décide de manière indépendante de ses relations avec d'autres pays, et contrairement à certains pays, elle ne change pas subitement de position par des coups téléphone. »

« Les relations engagées par la Chine avec l'Iran ne seront pas affectées par les évolutions du jour. Il s’agit d’un partenariat permanent et stratégique », a pour sa part insisté le ministre chinois des Affaires étrangères, toujours lors de la rencontre.

