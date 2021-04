Zarif se rendra en Asie centrale la semaine prochaine pour des entretiens sur la coopération régionale mutuelle

Dans un message publié vendredi sur son compte Twitter, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh a déclaré que Zarif se rendrait en Ouzbékistan, au Kirghizistan, au Kazakhstan et au Turkménistan du 5 au 8 avril.

«Renforcer les liens avec l'Asie centrale, une région aux points communs civilisationnels, historiques et culturels, a toujours été l'une des principales priorités de # l'Iran», a-t-il tweeté.

À la tête d'une délégation de 20 membres d'hommes d'affaires et de représentants d'entreprises des secteurs public et privé iraniens, Zarif a également effectué une visite de trois jours en Asie centrale et dans le Caucase qui l'a conduit au Turkménistan, en Géorgie et au Kirghizistan.

