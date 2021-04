Le président de la Fédération internationale de musculation et de fitness (IFBB) en visite à Téhéran

Une délégation de la Fédération internationale de musculation et de fitness, présidée par Rafael Santonja, est arrivée à Téhéran.

Lors de cette visite, Rafael Santonja rencontrera le président de la Fédération iranienne de la musculation, le Dr Abdolmahdi NasirZadeh, et tiendra des réunions avec le président du Comité olympique iranien, Reza Salehi Amiri, et avec le ministre iranien des Sports, Massoud Soltanifar et d'autres personnalités.

L'un des principaux sujets sur lesquels la fédération iranienne de musculation veut négocier avec Rafael Santonja est l'organisation des compétitions internationales en Iran.

Au cours de cette visite, l'Académie IFBB d'Iran organisera des cours pour les juges et les entraîneurs de fitness, et le président de la Fédération internationale de musculation et de fitness aura une rencontre avec les champions iraniens de fitness.

Rafael Santonja visitera également la tenue des compétitions du championnat national de fitness en Iran.

