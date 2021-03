Urmia (IRNA)-« Un mémorandum de coopération a été signé entre la Fédération de culturisme et la Direction générale des Sports et de la Jeunesse pour accueillir la Coupe du monde des clubs de dynamophilie », a déclaré le chef des Relations publiques de la Direction générale des sports et de la jeunesse de la province de l'Azerbaïdjan occidental à l’ouest de l’Iran, Sajjad Koubdel.

« Selon ce mémorandum, en août 2021, la Coupe du monde des clubs de dynamophilie sera accueilli par la ville d'Urmia », a-t-il ajouté. Selon la Fédération de culturisme et de musculation, la Premier League des clubs de dynamophilie du monde se tiendra au printemps 1400 iranien (2021) avec la participation de huit équipes, ajoute cette autorité.