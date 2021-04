Une conférence biennale sur Attar Neishaburi qui se tiendra en Iran

Avec la participation de la Commission nationale pour l'UNESCO en Iran et avec l'aide du lieutenant-gouverneur, de la municipalité et de l'Institut d'enseignement supérieur Sobhan Neishabur, la Conférence biennale scientifique et culturelle Attar Neishaburi est organisée.

Le symposium se déroulera par visioconférence, afin que les personnes intéressées à participer puissent se connecter au lien: https://www.skyroom.online/ch/sobhan۹۶۳۸۵۲/sayehdarkhorshid.

Farid al Din Attar Neishaburi, l'un des grands poètes et mystiques de la littérature persane, est né à Neishabur, où il a résidé tout au long de la seconde moitié du XIIe siècle et dans les deux ou trois premières décennies du XIIIe siècle.

La bibliographie sur son enfance et sa jeunesse est très diversifiée et peu concise.

Cependant, la plupart des sources coïncident en soulignant que ses œuvres de sa jeunesse ont été marquées par la pensée et la poésie d'une part, et d'autre part, par l'étude abondante de la science, obtenant une grande connaissance mystique au service de divers cheikhs.

