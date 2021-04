Zarif à Nur-Sultan: De nombreux points communs unissent l'Iran et le Kazakhstan

Après avoir rencontré le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif a expliqué aux journalistes les questions les plus importantes abordées lors des discussions avec son homologue kazakh.

En félicitant le peuple kazakh à l'occasion de la fête de Norouz et de l'arrivée du mois du Ramadan, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré: "La cohésion historique, culturelle, politique et économique entre l'Iran et le Kazakhstan est d'une grande importance et ces nombreux points communs unissent les deux pays."

Zarif a remercié le gouvernement et le peuple kazakhs pour leur hospitalité et a ajouté: "Je suis heureux de rencontrer à nouveau les responsables de la République du Kazakhstan à Nur-Sultan."

"D'excellentes discussions ont eu lieu sur d'importantes questions régionales et internationales, et nous remercions le Kazakhstan pour son soutien à la République islamique d'Iran sur la scène internationale, pour le rôle positif que le Kazakhstan a joué dans diverses questions telles que le dossier nucléaire, la crise syrienne et le Processus d'Astana. Nous sommes très heureux et apprécions le rôle de pionnier du premier Président Nazarbaïev sur diverses questions, y compris l'idée d'un monde exempt d’armes nucléaires, et nous le soutenons pleinement.", a souligné Mohammad Javad Zarif.

"Au cours de ces réunions, les questions régionales, en particulier la crise afghane, ont également été abordées et les deux parties ont insisté sur la nécessité de respecter la volonté du peuple afghan et ses acquis, et sur la nécessité de maintenir la démocratie et l'équilibre ethnique et linguistique en Afghanistan.", a ajouté le ministre iranien des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie iranienne a noté que la coopération irano-kazakhe dans le cadre de l'Union économique eurasienne est stratégique. Mohammad Javad Zarif a également évoqué l'utilisation conjointe de la mer Caspienne par les pays riverains.

"Les chemins de fer et les itinéraires de transit entre l'Iran et le Kazakhstan et d'autres voisins ont été sérieusement discutés lors de ces réunions. La présence du Kazakhstan à Incheh Borun, Bandar Abbas et Chabahar est honorable pour l'Iran et nous serons heureux d'augmenter cette présence. L'Iran est la voie du Kazakhstan vers les eaux internationales.", a précisé le Dr Zarif.

