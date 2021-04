L'Iran et la Russie travaillent en étroite collaboration pour assurer la pleine mise en œuvre du JCPOA (Lavrov)

Ce qui suit est le texte intégral de l'interview de Sergueï Lavrov avec l'IRNA.

Question: Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quels sont les principaux objectifs de votre visite en Iran? Comment le Traité sur la base des relations mutuelles et les principes de coopération entre la République islamique d’Iran et la Fédération de Russie, conclu en mars 2001, ont-ils influencé le développement des relations entre les deux pays?

Réponse: Le développement des relations avec l'Iran est l'une des priorités de la politique étrangère de la Russie. Cette année, le 12 mars a marqué le 20e anniversaire de la conclusion du traité que vous avez mentionné. Il a été signé par les présidents de nos pays à Moscou. Ce faisant, les parties ont confirmé leur engagement réciproque à bâtir des relations fondées sur les principes d'égalité et de confiance mutuelle. La Russie et l'Iran se sont engagés à respecter mutuellement leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance et à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'autre.

C'est, dans une large mesure, grâce à la mise en œuvre cohérente des dispositions du Traité que nos pays ont atteint un niveau d'interaction sans précédent, qui est aujourd'hui intensif et diversifié. Nous renforçons nos liens dans les domaines politique, commercial, économique, scientifique et technologique, culturel, humanitaire et dans d’autres domaines. La mise en œuvre de grands projets d'infrastructure est en cours en Iran, notamment la construction et l'exploitation de la centrale nucléaire de Bushehr. La coopération dans le domaine de la santé et de la lutte contre la propagation de l'infection au COVID-19 progresse. L'Iran est approvisionné en vaccin russe Spoutnik V et il est prévu d'organiser sa production sur le territoire iranien.

Moscou et Téhéran travaillent en étroite collaboration pour garantir la pleine mise en œuvre du JCPOA. Nous coordonnons avec succès nos efforts pour parvenir à un règlement syrien dans le cadre d'Astana, qui a prouvé son efficacité, et tenons un dialogue régulier sur la situation au Moyen-Orient dans son ensemble. Nous pouvons affirmer avec confiance que la coopération russo-iranienne contribue au maintien de la stabilité régionale et, plus largement, au développement des relations internationales sur la base des principes inscrits dans la Charte des Nations Unies.

Au cours des prochaines négociations avec mon homologue iranien, M. Mohammad Javad Zarif, je prévois de discuter des moyens de renforcer encore les liens multiformes russo-iraniens.

Question: L'Iran et la Russie ont un rôle particulier à jouer et une stratégie particulière à poursuivre dans la région, notamment en ce qui concerne le développement du corridor de transport Nord-Sud. Quelles mesures devraient être prises par les deux pays dans le cadre de ce projet et à quels obstacles pourraient-ils faire face? Comment ce projet devrait-il influencer le transport des marchandises dans la région et dans le monde?

Réponse: L'augmentation durable du commerce et de la coopération économique dépend en grande partie du réseau logistique développé. Le corridor de transport international Nord-Sud est un bon exemple de collaboration multilatérale. Il s'agit du projet d'infrastructure clé de la région conçu pour promouvoir une interaction mutuellement avantageuse entre plusieurs États.

Nos pays jouent un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de cette initiative, car la majeure partie de la route terrestre traverse leur territoire. La construction d'infrastructures routières modernes revêt à cet égard une importance particulière. Le gouvernement russe a approuvé et lancé des plans et programmes pertinents, y compris pour la région de la mer Caspienne. Nous savons que Téhéran accorde également une attention particulière à cette question. Nous espérons que nos partenaires iraniens termineront avec succès la construction des abords du port de la Caspienne (la zone de libre-échange d'Anzali) et du chemin de fer vers l'Azerbaïdjan. Cela renforcera considérablement la compétitivité de l'ITC Nord-Sud et son attractivité pour les expéditeurs.

Le développement de la coopération entre l'Iran et l'Union économique eurasienne sert également l'objectif du bon fonctionnement du corridor de transport. Il a été officialisé en 2018 par la signature de l'accord intérimaire permettant la formation d'une zone de libre-échange (entré en vigueur en octobre 2019). Le 11 décembre 2020, il a été décidé de conclure un accord permanent sur la zone de libre-échange. Pour notre part, nous continuerons à soutenir ce travail de toutes les manières possibles.

Nous espérons que l'ITC Nord-Sud servira à terme de base à la création d'un espace unique de transport, de logistique et d'économie «homogène» s'étendant des côtes sud de l'Iran jusqu'aux villes du nord de la Russie. S'attaquer à une telle tâche apparaît particulièrement pertinent au moment où le récent incident avec le blocage du canal de Suez a mis en évidence la nécessité de disposer d'itinéraires de transport terrestre fiables.

Question: Le nouveau gouvernement américain semble continuer à poursuivre la politique de Donald Trump mais sous une nouvelle forme. Qu'en pensez-vous? Que peuvent faire nos pays pour contrer l'utilisation d'approches unilatérales par l'administration Biden?

Réponse: Le principal problème, comme nous le voyons, est la réticence persistante de Washington à abandonner sa trajectoire imparfaite de maintien de la domination mondiale des États-Unis, qui a été adoptée au début des années 1990 après l'effondrement de l'Union soviétique. Aujourd'hui, il est évident pour tout le monde qu'une telle politique est totalement contre-productive, d'autant plus que le processus objectif de façonner un ordre mondial multipolaire plus juste, plus démocratique et donc plus durable prend de l'ampleur sous nos yeux.

Malgré cela, les États-Unis, soutenus par leurs alliés européens, ont pris des mesures agressives visant à détruire l'architecture juridique internationale centrée sur l'ONU et à la remplacer par le soi-disant «ordre fondé sur des règles». Ce n'est pas que nous nous opposions à l'idée que tout le monde suive les règles, mais ces règles ne devraient pas être développées dans un cercle restreint comprenant Washington et ses satellites et contournant les Nations Unies, mais dans des formats universels impliquant tous les principaux acteurs mondiaux sur la base des normes universellement reconnues du droit international.

Dans ce contexte, je voudrais mettre en évidence le phénomène d’une pression massive sans précédent exercée par l’Occident sur les États qui mettent en œuvre une politique intérieure et étrangère indépendante guidée par leurs intérêts nationaux. Cela implique toutes sortes d'outils allant des sanctions financières et des restrictions de visa aux campagnes de désinformation et aux interventions directes et énergiques. Nous sommes, en effet, confrontés à la rechute de la pensée néocoloniale en politique étrangère, ce qui implique, entre autres, de diviser le monde entre les pays «choisis» et tout le reste. Alors que les premiers se voient offrir une grâce a priori pour toute action, les seconds doivent vraisemblablement agir conformément aux instructions données par Washington. Ceci est, bien entendu, inacceptable pour la Russie et l’Iran, ainsi que pour la plupart des pays du monde.

Quant à la deuxième partie de la question, il est important que nous renforçons notre interaction en matière de politique étrangère, y compris au sein de l’ONU et d’autres plates-formes multilatérales. D'autant que, comme je l'ai déjà mentionné, nous avons de nombreux partisans - la plupart des membres de la communauté mondiale partagent le point de vue selon lequel la communication interétatique doit être développée sur la base du droit international et des principes de respect mutuel, en tenant compte de chaque les intérêts des autres. Comme nous, ils considèrent les jeux géopolitiques à somme nulle, les sanctions et le chantage comme inacceptables et plaident en faveur d'une amélioration constante de la situation dans le monde.

Question: L’Iran a affirmé à plusieurs reprises qu’il n’avait jamais cherché d’armes nucléaires. Les États-Unis se sont retirés du JCPOA et ont imposé des sanctions sévères à l'Iran. L'Iran reprendra ses obligations si les États-Unis lèvent les sanctions. La communauté mondiale, et la Russie en particulier, ont-elles un plan pour faire face aux sanctions américaines?

Réponse: La Russie est fermement convaincue qu'il n'y a pas d'alternative raisonnable au JCPOA. Comme le président Poutine l'a souligné à plusieurs reprises, le moyen le plus efficace de maintenir les accords de 2015 est que les pays signataires respectent pleinement leurs obligations. Le lancement de discussions de fond sur cette question à Vienne impliquant des délégués iraniens et américains donne de l'espoir - tout d'abord, l'espoir que les violations précédentes du JCPOA et de la résolution 2231 du CSNU par les États-Unis seront corrigées. Cela créera les conditions pour que l'Iran revienne au respect des exigences de l'accord nucléaire, en termes à la fois de transparence et de reconfiguration du programme nucléaire iranien. Nous faisons de notre mieux pour aider Washington et Téhéran à trouver la bonne solution.

Quant à la politique de sanctions poursuivie par Washington, notre position reste inchangée - nous continuerons de rejeter toute restriction unilatérale qui - en plus de tout le reste - affecte les groupes les plus défavorisés de la population. La Russie a dénoncé l'inadmissibilité de telles restrictions sur diverses plates-formes internationales, y compris les Nations Unies. Je suis heureux de constater que notre position est largement soutenue par les membres de la communauté mondiale.

Il est tout aussi important d'intensifier les efforts pour réduire les risques liés aux sanctions et aux dépenses potentielles pour les opérateurs économiques. En particulier, des mesures progressives devraient être prises pour s'orienter vers la dédollarisation des économies nationales et la transition vers les paiements en devises nationales ou alternatives, ainsi que pour cesser d'utiliser les systèmes de paiement internationaux contrôlés par l'Occident. La Russie travaille activement à cette fin. Nous voyons de grandes perspectives de coopération dans ce domaine avec tous les partenaires internationaux intéressés.

Plus tôt dans la journée, l’ambassadeur d’Iran à Moscou, Kazem Jalali, a déclaré que la visite de Lavrov à Téhéran visait à signer un plan d’action pour la coopération économique avec le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif.

Il a déclaré que Lavrov rencontrerait des responsables iraniens et discuterait des questions bilatérales, régionales et internationales, y compris le JPOCA, la Syrie, le Yémen, l'Afghanistan et les problèmes économiques.

Jalali a déclaré que le voyage de Lavrov était important car il avait lieu après que le guide suprême de la révolution, l'ayatollah Khamenei, et le président russe Vladimir Poutine ont récemment échangé des messages qui, selon lui, contenaient des points importants sur la coopération Téhéran-Moscou.

