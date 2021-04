L’Iran accueillie des étudiants de 133 pays

En 2013, 18 684 étudiants iraniens étudiaient en Iran, qui est passé à 57 675 en 2020, a déclaré Afshin Akhoundzadeh, ajoutant qu'environ 25000 des étudiants sont dans des universités supervisées par le ministère de la Science, de la Recherche et de la Technologie (4000 avec une bourse, 16 600 sans bourse et 10000 à l'examen d'entrée à l'université nationale iranienne), 25000 à l'Université d'Azad et environ 2000 étudient dans les universités médicales.

Akhoundzadeh a déclaré que 57% des étudiants étrangers en Iran étudient en master, 27% en licence et 15% en doctorat. Le 1% restant étudie à d'autres niveaux.

Il a ajouté que la plupart de ces étudiants se spécialisent en droit, en littérature persane, en génie informatique, en génie civil, en administration des affaires, en sciences politiques, en littérature anglaise, en sciences du Coran et des hadiths, en relations internationales et en électronique.

En 2013, 35 centres ont accueilli des étudiants étrangers, ce qui est passé à 77 en 2021, a-t-il déclaré.

