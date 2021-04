Le réalisateur kurde iranien brille en Angleterre

Selon l'IRNA, le film "Argon" réalisé par Shouresh Vakili, dont la version finale vient de sortir, a commencé à être diffusé dans les festivals internationaux. Il vient de remporter un prix au festival britannique SCREEN POWER.

Il s’agit du premier film de zombies iranien, au croisement du genre d'horreur, qui a été produit dans la ville kurdophone de Sanandaj à l’ouest de l’Iran, avec une couleur locale et dans une ambiance géographique indigène.

« Lakeh » ou « Tache » en français est un autre film de ce réalisateur qui est le premier film professionnel de sa carrière et qui a jusqu'à présent, remporté environ 9 prix dans des festivals internationaux aux États-Unis, en Italie, à l’Angleterre, en Inde, au Costa Rica et en Iran. Il s’agit d’un film anti-guerre et pour les droits de l'homme.

Le film raconte l'histoire d'un vieil homme, un nettoyeur de salle de cinéma, qui se heurte à un problème étrange et qui tente de le résoudre.

« La Tache » est dans le style du réalisme magique et surréaliste, et le réalisateur tente, à travers son récit, de dépeindre l'impact de la guerre et de la violence.

