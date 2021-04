Cinéma iranien : « Blaireau » nominé pour le meilleur film du festival américain de Riverside

Selon le correspondant culturel de l'IRNA, le mardi 27 avril, le film « Blaireau » (Gourkan en persan) réalisé par le cinéaste Kazem Mollai, et produit par Sina Saïdian, a été nominé pour le prix du meilleur film au 19e Festival international du film Riverside aux États-Unis.

Chaque année depuis 2002, le RIFF apporte le meilleur du cinéma contemporain international et indépendant dans la région de l'Inland Empire en Californie du Sud, la région à la croissance la plus rapide d'Amérique. En cette 19e année, le RIFF cherche des films diversifiés et stimulants sur les bouleversements sociaux, les conflits humains et l'audace de l'esprit humain, en particulier sur des sujets tels que les expériences des immigrants américains, les préoccupations des anciens combattants et surmonter l'adversité.

Le Festival apprécie également le meilleur de la comédie, du mystère, de la science-fiction et de l'horreur. Il apprécie particulièrement les films sous-titrés, les films d'étudiants et l'animation.

Un pourcentage très élevé de cinéastes et d'acteurs viennent présenter leurs films, interagir avec le public et d'autres cinéastes, et participer à des ateliers et des forums.

Tenu en pleine crise pandémique du Covid, le 19e Festival international du film de Riverside se tiendra à Riverside, en Californie, du 27 avril au 1er mai, avec des ateliers et des séances de questions-réponses en ligne.

« Blaireau » sera projeté le mois prochain dans la section principale du 23e Festival du film de Maryland.

Gourkan raconte l'histoire d'une femme nommée Soudeh Sharifzadegan interprétée par Viskha Assayesh, qui fait face à un défi difficile dans sa vie privée juste avant son remariage.

Cette année, le 23e Festival du film du Maryland se tiendra du 19 au 27 mai 2021 à Baltimore au Maryland des États-Unis, dans deux catégories d'œuvres cinématographiques et de court-métrages. Une combinaison d'événements culturels en direct et virtuels en cette période du Coivd19.

