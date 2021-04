1,5 milliard de dollars d’exportations iraniennes de polymères et de plastiques

Barmak Qanbarpour, s’exprimant mardi 27 avril, lors d'une conférence de presse, s’attarde sur le fait que les évolutions au cours des dernières années, ont mis en relief l'importance de l'économie pour les groupes sociaux et les acteurs industriels. »

« Il est désormais clair pour tout le monde que l'outil le plus important sur la voie du développement et de la croissance est l'utilisation précise et efficace de l'économie », a-t-il insisté.

« L'industrie iranienne des polymères est le plus grand atout concurrentiel, donc plus nous nous éloignons de la vente de matières premières et plus nous exportons de produits à valeur ajoutée, plus nous pourrons contribuer à la croissance et au développement du progrès », a-t-il encore précisé.

Selon M.Qanbarpour, l'industrie de plastique iranienne est l'industrie qui a crée la plus d’occasion de travail avec 750 000 ressources humaines.

«Les recettes d'exportation de 1,5 milliard de dollars ne sont pas bonnes pour cette industrie iranienne, compte tenu de l'infrastructure et des opportunités dont dispose le secteur » a indiqué cette autorité économique avant de souhaiter qu’en relevant les obstacles, la production du pays dans ce domaine pourra être triplée à court terme et les revenus s’élèveraient à 4,5 milliards de dollars par an. »

