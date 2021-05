L'Iran pourrait étendre sa coopération en matière d'inspections avec l'AIEA (Araghchi)

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a fait ces remarques dans une interview accordée à la télévision japonaise NHK.

Araghchi dirige la délégation iranienne dans les pourparlers de Vienne sur la revitalisation de l'accord nucléaire iranien (JCPOA) avec P4 + 1, qui comprend les autres participants à l'accord.

La délégation américaine n'assiste pas directement aux négociations car la précédente administration américaine a retiré son pays du JCPOA en mai 2018 et depuis lors, Washington n'est plus considéré comme un participant.

L'Iran a indiqué qu'il était sur le point de mettre fin à sa coopération avec l'AIEA sur les inspections nucléaires si aucun progrès n'était réalisé dans les pourparlers sur la levée des sanctions américaines et d'autres questions d'ici la fin mai.

Araghchi a déclaré à un correspondant de la NHK que l'Iran espérait que des progrès suffisants seraient accomplis pour qu'il n'y ait pas besoin de prolongation.

Mais il a dit que si nécessaire, l'Iran envisagera une prolongation au moment opportun. Le mois dernier, le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a déclaré que l'agence pourrait avoir besoin de discuter à nouveau de la question avec l'Iran si aucun accord n'était conclu entre les signataires de l'accord nucléaire de 2015.

Le principal négociateur iranien dans les pourparlers de Vienne a déjà déclaré que l'Iran abandonnerait les pourparlers s'ils prennent du temps et s'il sent que les autres parties font perdre du temps et recherchent des négociations prolongées.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**