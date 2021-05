La Palestine reste une question importante et prioritaire dans la politique étrangère de l'Iran (Velayati)

Téhéran (IRNA)-Le secrétaire général de l'Assemblée mondiale de l'éveil islamique, Ali Akbar Velayati, a déclaré que la question de la Palestine reste l'une des questions les plus importantes et les plus prioritaires de la politique étrangère de la République islamique d'Iran et ajouté : Nous sommes à leurs côtés non pas seulement dans l'arène politique et diplomatie mais dans un front encore plus élevée à savoir celui de l'acte et de la résistance. »

Selon l'IRNA, Ali Akbar Velayati s’exprimant dimanche soir 9 mai à l’occasion d'une réunion virtuelle intitulée « La journée de Qods, la journée des opprimés », organisée par l'Assemblée mondiale du réveil islamique, a rendu hommage à tous les martyrs palestiniens et non palestiniens tombés sur le chemin qui mènera à la libération de la noble Qods, en particulier l'honorable commandant du monde de l’Islam, le très haut général martyr, Qassem Soleimani. Il a ajouté : « Ce jour est véritablement "le jour de Dieu", ce qui montre que la question de Palestine doit rester au premier plan des préoccupations et des questions stratégiques du monde islamique. » Pour le Secrétaire général de l'Assemblée mondiale de l'éveil islamique, la Journée mondiale Qods et la réalisation de ses nobles objectifs, qui est l'une des perspectives de «l'éveil islamique», seraient la source de l'ébullition des motifs constants et inébranlables pour la destruction du régime sioniste. La libération de Qods devrait être le point de confiance et le «centre d'unité de l’Oummah islamique», a-t-il insisté. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**