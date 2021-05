Iran: 94 mégaprojets inaugurés dans les zones industrielles et économiques

Ces grands projets nationaux réalisés avec un investissement total de 6 200 milliards de tomans, se situent dans les provinces d'Azerbaïdjan de l'est, Khuzestan, Sistan et Baloutchistan, Hormozgan et Alborz. La mise en œuvre de ces projets fournira l'emploi à 2 943 jeunes iraniens.

Ces projets sont majoritairement dans les domaines de l'aquaculture (production de poisson et de crevette), la pétrochimie, la production industrielle de fibre et de céramique et de produits en cellulose, l'électricité, la télécommunication, les industries alimentaires, et les équipements médicaux.

