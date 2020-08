Rohani inaugure des réseaux d'approvisionnement en eau de 23000 hectares de terres dans l'ouest de l'Iran

Téhéran (IRNA)- Le président Hassan Rohani a inauguré, par vidéoconférence ce jeudi matin, un grand projet dans le domaine de l'eau et des sols du pays, intitulé Projets de développement des ressources en eau et en sol des frontières, comprenant l'exploitation de réseaux d'irrigation et de drainage dans 23000 hectares de terres fertiles dans les provinces de Kermânchâh et d'Ilam.

Réduire les effets de la sécheresse et développer l'agriculture dans ces provinces font partie des objectifs de mise en œuvre des projets.



Ces derniers mois, le président iranien a ouvert plusieurs projets importants et importants à travers le pays.



L'un de ces projets importants qui a ouvert le 25 juin était l'unité hexane normale de Shazand qui rend le pays inutile d'importer l'article.



Selon les remarques faites récemment par le ministre iranien du Pétrole Bijan Zangeneh, 17 projets pétrochimiques devraient être inaugurés jusqu'à la fin de l'année iranienne (se terminer le 20 mars 2021). Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**