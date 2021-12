Les exportations iraniennes non pétrolières atteignent 27 milliards de dollars en 7 mois

Le vice-ministre de l'Industrie, des Mines et du Commerce chargé des affaires industrielles, Mehdi Sadeqi Niaraki, a fait ces remarques lors d'une cérémonie pour commémorer la Journée de l'industrie et de l'exploitation minière dans la province de l'est de l'Azerbaïdjan, vendredi, notant que le volume des exportations non pétrolières indique des augmentations de 48 pour cent et 15 pour cent en termes de valeur et de poids respectivement.

Le responsable a fait valoir que la croissance de la production est l'une des principales stratégies de développement de la République islamique, ajoutant que le Centre statistique d'Iran et la Banque centrale de la République islamique d'Iran ont annoncé dans différents rapports une croissance de la production de 5,5% et 6,1% respectivement.

Conformément à une nouvelle réglementation économique de l'administration du président Ebrahim Raisi, cinq milliards de dollars ont été alloués pour éliminer les obstacles à l'exportation de produits fabriqués en Iran, a-t-il noté.

Quant à l'aménagement du territoire dans les secteurs de l'industrie, des mines et du commerce, Sadeqi Niaraki a déclaré que quelque 450 élites économiques et opérateurs vont soumettre leurs suggestions et rapports sur les capacités provinciales.

Selon les rapports statistiques, 15 des 25 domaines industriels ont connu une croissance et cette industrie des appareils ménagers a connu une croissance de huit pour cent.

Le vice-ministre a poursuivi en disant que le ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce avait lancé un mouvement pour promouvoir les produits faits maison, notant que la province de l'est de l'Azarbaijan a enregistré jusqu'à présent 80% du processus d'indigénisation.

Grâce aux soutiens apportés par le ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce, la valeur des produits d'exportation a augmenté de 48% en sept mois cette année par rapport aux chiffres annoncés à la même période l'année dernière.