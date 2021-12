La coopération Irano-turque entre dans une «nouvelle phase» (Raïssi)

Selon un rapport de l’IRNA publié mercredi par le Centre d'information présidentiel, l'ayatollah Seyed Ebrahim Raissi, lors d'une conversation téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, ce mercredi 8 décembre faisant référence à la nécessité d'une coopération entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme, a déclaré : « Le principal moyen de lutter contre le terrorisme est de respecter la souveraineté des pays, et vu le brillant antécédent de la République islamique d'Iran dans la lutte contre le terrorisme, nous saluons la coopération de tous les pays à dans cette lutte ».

Le Chef du gouvernement iranien, soulignant l'importance des relations Téhéran-Ankara dans les domaines économique et commercial a noté que bientôt, avec la tenue d'un sommet conjoint à Téhéran, le développement de la coopération entrera dans une « nouvelle phase ».

Se référant à ses récentes réunions et consultations dans la région, le Président a ajouté : « Nous réitérons sur le fait que les problèmes de la région doivent être résolus dans les pays même de la région et avec la participation active des pays, et qu'il n'y a point besoin d'intervention étrangère . »

Toujours lors de cette conversation téléphonique, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a pour sa part souligné l'importance de la coopération Téhéran-Ankara dont notamment dans le domaine de l'économie et de la sécurité, et a déclaré : « L'idée d'une coopération conjointe a désormais prévalu entre les pays de la région, et les récents déplacements et consultations montrent son succès. »

Le Président Erdogan, tout en insistant sur la tenue de réunions de coopération conjointes entre Téhéran et Ankara, a noté : « Lors de sa prochaine visite à Téhéran, les relations entre les deux pays entreront dans un nouveau chapitre d’élargissement. »

